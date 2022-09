Taifun : Mega-Taifun Nanmadol fordert erstes Todesopfer

Kurz vor 18 Uhr Ortszeit traf der Taifun am Sonntag auf Land.

Der «beispiellos gefährliche» Taifun erreichte am 18. September die japanische Insel Kyushu.

Taifun Nanmadol ist am Sonntag auf der Insel Kyushu auf Land getroffen.

Zwei Millionen Menschen wurden am Samstag aufgefordert, ihre Häuser zu evakuieren: Taifun Nanmadol näherte sich der Insel Kyushu, der Sturm stellt laut Behörden eine «noch nie dagewesene» Gefahr dar. Auf der südlichsten der vier Inseln leben rund 13 Millionen Menschen. Der verheerende Taifun – von der Stärke her ein Hurrikan der Kategorie 5 – traf am Sonntag um 18 Uhr Ortszeit auf die Insel.