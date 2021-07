Wimbledon - Mega-Talent (18) muss Achtelfinal aufgeben, weil sie keine Luft kriegt

1 / 6 Emma Raducanu bekam keine Luft mehr. AFP Sie musste ihren Achtelfinal aufgeben. AFP Mit einer Wildcard ausgerüstet, stürmte sie in den Achtelfinal. REUTERS

Darum gehts Im Achtelfinal musste Emma Raducanu aufgeben.

Die 18-Jährige litt an Atemproblemen.

Was diese ausgelöst hat, ist noch unklar.

Die britische Tennis-Hoffnung Emma Raducanu hat am Montag ihren Achtelfinal in Wimbledon aufgeben müssen. Die 18-Jährige konnte am Abend in London beim Stand von 4:6, 0:3 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic nicht weiterspielen. Raducanu, die als Nummer 338 der Welt sensationell unter die letzten 16 gekommen war, hatte sich mehrfach in die Magengegend gegriffen und wurde vom Platz geführt.

Mittlerweile ist klar, die 18-Jährige bekam keine Luft mehr. Von offizieller Seite hiess es: «Wegen Schwierigkeiten beim Atmen» habe die Britin die Partie vorzeitig beendet. Ihre Gegnerin, Ajla Tomljanovic, sagte anschliessend: «Ich bin geschockt». Was der Grund für ihre Atemnot war, ist unklar. Gegenüber der «BBC» sagte John McEnroe: «Es scheint, dass es einfach zu viel wurde, was verständlich ist. Ich habe dieses Turnier mit 18 gespielt und war in gewisser Weise froh, dass ich verloren habe.»

«Ich bin traurig, dass sie das durchmachen musste»

Auf diese Aussage angesprochen sagte Gegnerin Tomljanovic: «Wenn er das sagt, ist es definitiv hart. Ich habe Ähnliches erlebt, aber nicht in diesem Ausmass. Ich weiss, dass es eine echte Sache ist. Ich habe mit Sportlern gesprochen, die das durchgemacht haben. Es ist nicht einfach.» Weiter ergänzte die Australierin: «Weil ich weiss, wie schlimm sich das anfühlen kann. Ich bin wirklich traurig, dass sie das durchmachen musste.»

Auch der Vater der 18-Jährigen äusserte sich ähnlich wie McEnroe: «Ich denke, es war das Level.» Auf die Frage, ob es die Nerven waren, sagte er dem Telegraph: «Wer weiss?» Ian Radacu sagte auch: «Ich bin sehr stolz auf ihre Leistung, so wie es aktuell sehr viele Leute sind».

Ein offizielles Statement von Raducanu steht bislang noch aus. Mit ihrem Spiel an diesem Turnier hat sie aber die englischen Fans begeistert. Als erste Britin seit 50 Jahren hat sie es in den Wimbledon-Achtelfinal geschafft. Auch in der Weltrangliste wird die 18-Jährige einen grossen Sprung nach vorne machen. Für Tomljanovic geht es am Dienstag ins Viertelfinal gegen die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty.