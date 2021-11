Mega-Talent Bryan Okoh rückt als Zweitliga-Spieler in die Nati ein

Bei RB Salzburg kommt er in der Youth League für die U19 zum Einsatz und spielt zeitgleich beim Partnerclub Liefering in der zweiten Liga Österreichs.

Bryan Okoh hat in seiner Karriere genauso viele Spiele in einer höchsten Fussball-Liga absolviert wie du und ich – nämlich null. In dieser Saison durfte der 18-Jährige für seinen Club RB Salzburg genau 33 Minuten im Cup ran, den Rest der bisherigen Saison kickte der Verteidiger beim Partnerverein Liefering in der zweithöchsten Liga Österreichs. Trotzdem rückt Okoh am Montag erstmals in die Nati ein.