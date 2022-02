Golf von Biskaya : Mega-Trawler hinterliess Teppich von 100’000 toten Fischen – jetzt droht Klage

Wie Umweltschützer und Umweltschützerinnen berichten, trieben vor der französischen Küste bei La Rochelle geschätzte 100’000 tote Fische. Diese stammen vom zweitgrössten Fischtrawler der Welt, der FV Margiris.

Tote Fische, so weit das Auge blickt, …

Nach dem Fund Z ehntausender toter Fische vor der französischen Atlantikküste hat die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd Klage gegen die Eigner eines riesigen Fischtrawlers eingereicht. Die Organisation wirft der Besatzung der «Margiris» vor, die von ihr gefangenen Fische nicht ordnungsgemäss an Land gebracht zu haben, wie die Präsidentin von Sea Shepherd Frankreich, Lamya Essemlali, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Am Donnerstag hatte die «Margiris» einen «Fischereivorfall» beim Trawler-Verband PFA gemeldet. Demnach war ein Netz des Riesentrawlers gerissen, weshalb die Fische unbeabsichtigt ins Meer gelangt seien. Der Verband erklärte, dieser «seltene» Vorfall sei «durch die unerwartet grosse Menge an gefangenem Fisch» verursacht worden. Da das Schiff unter litauischer Flagge fährt, wurden demnach auch die Behörden in Litauen informiert.