Vom MVP zum Quiz-Moderator? - Aaron Rodgers hält die NFL mit Wechselgerüchten in Atem

Eigentlich sollte der NFL-Draft das dominierende Thema der letzte Tage sein, wenn es um American Football in den USA geht. Doch statt über den Nr.-1-Pick und Supertalent Trevor Lawrence zu reden, steht ein Name über allen anderen: Aaron Rodgers. Der Quarterback der Green Bay Packers und letztjährige MVP (wertvollster Spieler der Liga) bestimmt die Schlagzeilen und hält sowohl Teams als auch Liga mit seinen Wechselgerüchten in Atem.

«Lass ihn meckern»

Rodgers Frust können indes nicht alle nachvollziehen. «Dass er sich so aufregt, zeigt mir, wie schwach er ist. Wen zum Teufel kümmert es, wen man draftet? Er ist ein dreifacher MVP der Liga und er macht sich Sorgen über diesen Kerl, den sie letztes Jahr an Nummer 1 gedraftet haben?», sagte Terry Bradshaw dem US-Radiosender WFAN. Die Quarterback-Legende kritisiert den Spielmacher der Packers scharf und hat klare Vorstellungen, wie die Franchise auf dessen Abwanderungsgelüste reagieren sollte: «Ich würde mich nicht rühren. Lass ihn meckern, lass ihn weinen – geh in Rente, du bist 38, geh in Rente, wir sehen uns später. Ich bin wirklich stark bei solchen Sachen und das lässt ihn nur schwach aussehen.»