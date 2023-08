Megan Fox bringt ein Gedichtband heraus

1 / 4 Megan Fox hat einen Gedichtband mit dem Titel «Pretty Boys are Poisonous» geschrieben, der im November erscheinen soll. Instagram/meganfox Im Buch geht es um die Geheimnisse und Sünden der Männer, die sie sich von der Seele schreiben musste. Das steht im Klappentext. Getty Images for GQ Welche und vor allem wessen Geheimnisse sie verrät, gab die Schauspielerin nicht preis. In den letzten Monaten gab es allerdings zahlreiche Berichte, dass es in der Beziehung zu ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (33) kriseln solle. Getty Images for MTV/ViacomCBS

Darum gehts Megan Fox (37) hat einen Gedichtband mit dem Titel «Pretty Boys are Poisonous» (deutsch: «Schöne Jungs sind giftig») geschrieben, er soll im November erscheinen.

Darin enthüllt sie die Geheimnisse der Männer, die sie bisher mit sich herumgetragen hat und jetzt durchs Schreiben ablegen konnte, wie sie auf Instagram schreibt.

«Ich hoffe, dass meine Worte andere dazu inspirieren, ihr Glück und ihre Identität zurückzuholen», schreibt die «Transformers»-Schauspielerin.

Model und Schauspielerin Megan Fox wird einen Gedichtband veröffentlichen. Das Buch mit dem Titel «Pretty Boys are Poisonous» soll im November erscheinen. Auf ihrem Instagram-Account verkündete sie am Dienstag stolz: «Ich habe ein Buch geschrieben.» Ihr Verlobter Machine Gun Kelly (33) kommentierte den Beitrag und bekundete, dass er stolz auf sie sei. Fans freuen sich, jemand prophezeit: «Dieses Buch wird die fünfte Welle des Feminismus losbrechen und ich war nie so aufgeregt.»

Laut der offiziellen Inhaltsangabe des Buchverlags «Simon and Schuster» zeigt der Männerschwarm in seinem Buch-Debüt «den Fans ihren bösen Humor durch eine herzzerreissende und düstere Gedichtsammlung». In mehr als 70 Gedichten zeichne Fox alle Arten auf, «wie wir uns in die Form derer einfügen, die wir lieben, auch wenn das bedeutet, dass wir uns dabei verlieren».

«Mein Körper schmerzt unter ihren Sünden»

Sie selbst erklärte laut Mitteilung des Verlags: «Diese Gedichte wurden geschrieben, um die Krankheit zu beseitigen, die sich aufgrund meines Schweigens in mir festgesetzt hatte. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geheimnisse der Männer zu bewahren, und mein Körper schmerzt von der Last ihrer Sünden.» Nun lebe ihre Freiheit auf diesen Seiten. Die 37-Jährige hoffe, «dass meine Worte andere dazu inspirieren können, ihr Glück und ihre Identität zurückzugewinnen, indem sie mit ihrer Stimme das beleuchten, was in der Dunkelheit vergraben, aber nicht vergessen ist».

Bekannt wurde die dunkelhaarige Schönheit 2007 durch ihre Rolle in «Transformers». Sie machte auch mit ihren Beziehungen viele Schlagzeilen. Von 2010 bis 2021 war sie mit «Beverly Hills, 90210»-Star Brian Austin Green (50) verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat. 2020 machte sie ihre Liebe zu Machine Gun Kelly öffentlich. 2021 verlobten sie sich in einer skurrilen Zeremonie.

Seit einigen Monaten scheint es, als würde es bei dem Paar kriseln, Machine Gun Kelly soll Megan fremdgegangen sein. Wie ein Insider gegenüber Pagesix.com im März verriet, soll das Paar zu dem Zeitpunkt täglich mit einem Therapeuten über Zoom sprechen. «Megan hat das Gefühl, sie muss einer Paartherapie eine Chance geben, bevor sie endgültige Entscheidungen trifft», so die Quelle zum Onlineportal. Auch der Rapper wolle die Beziehung nicht einfach beenden und sei um eine Versöhnung bemüht.