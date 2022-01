Megan Fox und Machine Gun Kelly feiern Verlobung mit skurriler Blut-Zeremonie

Das Paar hat sich am Ort, an dem sie sich einst Magie gewünscht haben, verlobt.

US-Schauspielerin Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly (31) haben sich verlobt. «Sie hat ja gesagt», schrieb Kelly am Mittwoch in seine Instagram-Story und postete ein kurzes Video von der zittrigen Hand der 35-Jährigen. Daran nun zu sehen: die miteinander verbundenen Ringe, die er extra anfertigen lies. Mit einem Diamanten und einem Smaragd, die «das undurchsichtige Herz unserer Liebe» abbilden sollen. Kurz darauf postete die «Transformers»-Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account ein Video vom romantischen Heiratsantrag.

Die Liebe mit Blut besiegeln

Die Schauspielerin und der Rapper, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Filmset von «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennengelernt. Fox hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von dem Schauspieler Brian Austin Green (48) getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Kelly hat aus einer früheren Beziehung eine zwölfjährige Tochter.