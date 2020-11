Ist es nun endgültig vorbei? Megan Fox (34) hat am Mittwoch die Scheidung von Noch-Ehemann Brian Austin Green (47) eingereicht. Die beiden haben seit 2004 eine On-off-Beziehung geführt.

Die Schauspielerin ist mittlerweile in einer Beziehung mit Rapper Machine Gun Kelly (30).

Im Mai haben US-Schauspielerin Megan Fox (34) und «Beverly Hills, 90210»-Star Brian Austin Green (47) ihre Trennung bekannt gegeben. Am Mittwoch hat Fox nun in Los Angeles nach zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht, wie Tmz.com berichtet.

Fox fordert darin unter anderem das gemeinsame Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder Noah Shannon (8), Bodhi Ransom (6) und Journey River (4) und gibt an, weder Unterhalt zahlen noch erhalten zu wollen. Green soll den meisten Forderungen bisher zugestimmt haben. Jedoch habe er angegeben, den Ehegattenunterhalt noch besprechen zu wollen.

Uneinig übers Trennungsdatum

Uneinig ist sich das Noch-Ehepaar jedoch hinsichtlich des Trennungsdatums. So gibt Fox an, dass ihre Ehe im November 2019 in die Brüche ging. Laut Green sollen sie sich jedoch erst im März dieses Jahres getrennt haben.