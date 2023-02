Megan Fox löscht Pärchenfotos von sich und Machine Gun Kelly

1 / 7 Ist die grosse Romanze zwischen Megan Fox und Machine Gun Kelly vorbei? Getty Images for The Recording A Zu diesen Gerüchten führt Megans Instagram-Account. Darauf hat die 36-Jährige alle Pärchenbilder von sich und ihrem Verlobten gelöscht. Getty Images for GQ In ihrem letzten Post zeigt sich die Schauspielerin in einem schwarzen Outfit und zitiert einen Song von Beyoncé, in dem es um Untreue geht. Instagram/meganfox

Darum gehts Das Netz rätselt darüber, ob Megan Fox und Machine Gun Kelly noch ein Paar sind.

Grund zur Spekulation soll Megans Instagram-Profil sein. So hat die Schauspielerin alle Fotos mit ihrem Verlobten beseitigt.

Stattdessen postet sie neue Bilder von sich und zitiert darunter einen Song von Beyoncé, in dem es um Untreue geht.

Haben sie oder haben sie nicht? Derzeit machen Gerüchte über eine angebliche Trennung von Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) im Netz die Runde. Nun heizt Megan die Gerüchteküche noch weiter an. Wer einen Blick auf ihren Instagram-Account wirft, bemerkt, dass all ihre Pärchenfotos mit dem «Bloody Valentine»-Interpreten von ihrer Timeline verschwunden sind.

Doch damit nicht genug, so postet die 36-Jährige eine Reihe an Fotos im schwarzen Outfit und ein Video, in dem es aussieht, als würde sie Briefe in einer Brennschale verbrennen. Darunter ein Zitat aus Beyoncés Song «Pray Dont Catch Me». Darin heisst es: «Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, es ist alles in deinem Atem!» In ihrem Song thematisiert Beyoncé Untreue.

Soll diese Zeile also an ihren Verlobten gerichtet sein? In den Kommentaren können ihre 20,7 Millionen Followerinnen und Follower einen mutmasslichen Seitensprung des 32-Jährigen kaum fassen. So schreibt eine Userin: «Wie kann man Megan Fox fremdgehen?» Eine weitere Userin zitiert den aktuellen Hit von Miley Cyrus (30) «Flowers» und immer wieder fallen Witze darüber, dass Comedian und Ex von Kim Kardashian, Pete Davidson (29), nun sein Glück bei der dreifachen Mutter probieren solle.

Knutschen und Geturtel auch in der Öffentlichkeit

Bisher hatte das Paar seine Beziehung stets in die Öffentlichkeit getragen. So zeigten sie sich auch auf Veranstaltungen regelmässig verliebt und turtelnd. Noch Anfang Februar schwärmte die «Transformers»-Darstellerin von ihrem Liebsten und gratulierte ihm zu seiner Grammy-Nominierung. «Du hast diesen Prozess mit einer Anmut und Reife gemeistert, die ich bei dir noch nie gesehen habe, und ich bin so stolz auf dich!», so Fox.

Die Schauspielerin und der Rapper, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Set des Kinostreifens «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennen gelernt. Kurz zuvor hatte sich Fox nach zehn Jahren Ehe von dem Schauspieler Brian Austin Green (48) getrennt, mit dem sie drei gemeinsame Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren hat. Kelly hingegen hat aus einer früheren Beziehung eine zwölfjährige Tochter. Ihre Verlobung verkündete das Promi-Paar im Januar 2022. Damals schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story: «Sie hat Ja gesagt» und postete ein kurzes Video von der zittrigen Hand der damals 35-Jährigen.

Wurdest du schon mal betrogen? Ja, das hat schrecklich wehgetan. Nein, meine Partnerin/mein Partner ist eine treue Seele. Nein, aber ich habe schon mal betrogen. Ich hatte noch nie eine Beziehung.