Megan Fox stellt klar – «Es sind keine Drittperson involviert»

1 / 11 Megan Fox ist zurück auf Instagram… WireImage … und nutzt ihre Rückkehr, um mit den Trenngutsgerüchten über sich und ihren Verlobten Machine Gun Kelly aufzuräumen. In einem Post schreibt sie: «Es sind keinerlei Drittpersonen in diese Beziehung involviert. Das beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf … echte Menschen, DMs, KI-Bots oder Succubus-Dämonen.» Instagram/meganfox Zwischen Machine Gun Kelly und Megan Fox hängt der Haussegen Berichten zufolge seit einiger Zeit mächtig schief. Erst kürzlich soll sich das Paar heftig gestritten haben. DUKAS

Darum gehts Vergangene Woche liess Schauspielerin Megan Fox alle Pärchenfotos von sich und ihrem Verlobten, Machine Gun Kelly, aus ihrer Instagram-Timeline verschwinden.

Als sie dann in einem Post einen Song von Beyoncé zitierte, in dem es um Untreue geht, befeuerte die 36-Jährige Gerüchte über eine Affäre ihres Verlobten. Daraufhin löscht sie ihren Instagram-Account.

Doch nun ist Megan wieder online und stellt klar, dass es absolut keinen Seitensprung gab.

Megan Fox ist wieder online. Nach Spekulationen über eine geplatzte Verlobung mit Machine Gun Kelly (32), ist die Schauspielerin auf Instagram zurückgekehrt. Ihr Account ist leergeräumt. In lediglich einem vorhandenen Post nimmt sie zu den Fremdgeh-Gerüchten Stellung, die sich seit Tagen hartnäckig halten. «Es sind keinerlei Drittpersonen in diese Beziehung involviert.

Das beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf … echte Menschen, DMs, KI-Bots oder Succubus-Dämonen», so Fox. Was sie genau damit meint, bleibt allerdings unklar. Weiter schreibt die 36-Jährige: «Obwohl ich es hasse, euch daran zu hindern, irgendwelche nicht fundierten Nachrichten zu veröffentlichen, die von ChatGPT viel akkurater geschrieben worden wären, müsst ihr diese Geschichte sterben und all diese unschuldigen Menschen jetzt in Ruhe lassen.»

Die Gerüchte, sowohl über eine Trennung, als auch über eine Affäre von Machine Gun Kelly kamen vergangene Woche auf, nachdem die US-Schauspielerin all ihre Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Account beseitigt und einen Post abgesetzt hatte, indem sie Beyoncés Song «Pray You Catch Me» zitierte. So schrieb sie: «Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / Es ist überall in deinem Atem.» Im Song singt Beyoncé über die Untreue ihres Ehemannes Jay-Z. Fans vermuten, dass Kelly etwas mit seiner Gitarristin Sophie Lloyd (27) am Laufen haben könnte.

Machine Gun Kelly hüllt sich in Schweigen

Mit ihrem Instagram-Post scheint Fox nun endlich einen Schlussstrich unter die Trennungsgerüchte machen zu wollen. Machine Gun Kelly bisher nicht zu Wort gemeldet. Tatsächlich sind auf seinem Instagram-Account weiterhin Pärchenbildern von sich und seiner Liebsten zu sehen.

Zuletzt wurde das Paar in der Nacht vor dem Superbowl zusammen gesehen. Da besuchten sie eine Aftershowparty des US-Rappers Drake (36). Die Schauspielerin und der Rapper, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, lernten sich 2020 am Set des Kinostreifens «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennen. Fox hatte sich kurz zuvor von Schauspieler Brian Austin Green (48) getrennt, mit dem sie zehn Jahre lang verheiratet war und drei gemeinsame Kinder zur Welt brachte. Kelly hingegen hat aus einer früheren Beziehung eine zwölfjährige Tochter. Ihre Beziehung lebte das Paar stets offen aus. So zeigten sie sich auch auf Veranstaltungen regelmässig verliebt und turtelnd. Im Januar 2022 verlobte sie sich. Damals schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story: «Sie hat Ja gesagt» und postete ein kurzes Video von der zittrigen Hand der damals 35-Jährigen.

Noch Anfang Februar schwärmte die «Jennifers Body»-Darstellerin von ihrem Liebsten und gratulierte ihm zu seiner Grammy-Nominierung. «Du hast diesen Prozess mit einer Anmut und Reife gemeistert, die ich bei dir noch nie gesehen habe, und ich bin so stolz auf dich!», schrieb Fox stolz.

Würdest du deine Beziehung so öffentlich leben? Ja, jeder soll Teil unserer Liebe sein. Nein, das geht niemanden etwas an. Wäre ich ein Promi, dann ja. Aber sonst nein. Das interessiert doch niemanden.