Megan Fox Frisur: So easy machst du ihr After-Sex-Hair nach

Eigentlich sollte bei einer Party vom Magazin «GQ» der Mann des Jahres gekürt werden. Also … irgendwo im Hintergrund ist das auch passiert. Durch Megan Fox , ihr verführerisches Naked Dress und besonders ihre Frisur ist das aber etwas untergegangen. Denn die Schauspielerin sah ein bisschen so aus, als sei sie frisch aus dem Bett mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly gestolpert und hätte dann nochmal schnell ihr Haar zurechtgerückt. Tatsächlich war ihr After-Sex-Hair natürlich Kalkül.

Megan Fox zieht an der «GQ Men of the Year Party» alle Blicke auf sich.

Der Hairstylist verrät Geheimnisse

Für den verwuschelten Look zeichnet Megans Hairstylist Andrew Fitzsimons verantwortlich, der sein Werk nicht nur augenblicklich auf Instagram teilt, sondern in der Caption darunter auch verrät, welche Produkte er für den Look verwendet. Schnell heruntergebrochen sieht das so aus: Er bereitet Megans Haar mit einem Leave-in-Conditioner vor und föhnt es dann mit einem Volumen-Stylingspray trocken. Für ihre sanften Wellen kommt ein Lockenstab zum Einsatz.