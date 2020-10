Sie lernten sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro kennen.

Megan Rapinoe (rechts) kniete am 31. Oktober vor Sue Bird und machte ihr einen Heiratsanstrag.

Megan Rapinoe und Sue Bird wollen heiraten: Die beiden US-Sportstars gaben am Samstag auf Instagram ihre Verlobung bekannt. Die Weltfussballerin, Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin Rapinoe und die Profi-Basketballspielerin der WNBA sind seit 2016 ein Paar. Sie lernten sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro kennen.

Die Fussballerin postete am Samstag ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie am Rande eines Pools vor Bird kniet und ihr einen Ring an den Finger steckt.