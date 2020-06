Megan Rapinoe verweigert Teilnahme an US-Turnier

Das Turnierformat

Das Turnier dauert vom 27. Juni bis 26. Juli und findet komplett in Utah in einem Stadion hinter verschlossenen Türen statt. Es wird in Form einer Mini-WM gespielt: Die neun Clubs treten zuerst in vier Vorrundenpartien gegeneinander an. Die besten acht Mannschaften erreichen anschliessend den Viertelfinal, Halbfinal und Final werden am 26. Juli ausgetragen.