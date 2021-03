«WAP» feiert sein pikantes Livedebüt

BTS kriegen endlich ihren Grammy-Auftritt

Harry Styles rockt seine Federboas

Billie Eilish gerät ins Schwärmen

Die Frauen schreiben Geschichte

Country-Popstar Taylor Swift (31) stellte einen weiteren Rekord auf: Als erste Frau überhaupt räumte sie mit «Folklore» zum dritten Mal in der Sparte «Album of the Year» ab. Rap-Durchstarterin Megan Thee Stallion wurde zudem als «Best New Artist» ausgezeichnet, Billie Eilishs «Everything I Wanted» ist der «Record of the Year», Dua Lipas (25) «Future Nostalgia» wurde zum besten Pop-Album gekürt und «I Can’t Breathe» von Gitarren- und Stimmwunder H.E.R. (23) zum Song des Jahres.