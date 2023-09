Meggen LU: Auf 35'200 Quadratmetern entsteht ein Luxus-Anwesen

In der Luzerner Gemeinde Meggen am Vierwaldstättersee steht eine Luxus-Villa der Extraklasse.

Das Kursschiff hebt vom Pier in Luzern in Richtung Flüelen ab. Es bietet sich ein atemberaubendes Bergpanorama , das sich im glasklaren Wasser spiegelt. Doch nicht nur Rigi und Pilatus thronen über dem Vierwaldstättersee, an der Küste der Luzerner Gemeinde Meggen zieht ein weiteres Schmuckstück die Blicke der Seefahrenden auf sich.

So gross wie fünf Fussballfelder

2015 hat der Finanzunternehmer Alfred Gantner die Liegenschaft in Meggen am Vierwaldstättersee erworben. Das Anwesen umfasst gut 35’2000 Quadratmeter und entspricht damit in etwa der Fläche von fünf Fussballfeldern. Nebst einer hochmodernen Villa umfasst das Anwesen eine Garage mit 918, ein Gästehaus mit 730 und einen Aussenpool mit 263 Quadratmeter. Dazu kommt eine Anlegestelle direkt am Seeufer, wo sich zusätzlich ein Boots- und Teehaus befinden. Zum Vergleich: Roger Federers Familienhauptsitz, der in Rapperswil-Jona entsteht und sechs Häuser umfassen soll, ist lediglich 16’000 Quadratmeter gross.