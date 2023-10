Meggen LU: Asylsuchende aus der Ukraine dürfen in Meggen bleiben

Die Containersiedlung Gottlieben sorgte in Meggen für heftige Diskussionen. So hatte der Kanton Luzern im Sommer 2022 die Gemeinden dazu aufgefordert, eine bestimmte Anzahl an Frauen und Kindern aus der Ukraine aufzunehmen. Weil es in Meggen jedoch an freien Wohnungen mangelte, hatte der Gemeinderat entschieden, eine temporäre Wohncontainersiedlung im Gebiet Gottlieben zu bauen. Trotz der Kritik und der hitzigen Diskussionen sollte das Projekt durchgesetzt werden. Der Fall wurde schliesslich bis vors Bundesgericht gezogen.