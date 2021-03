Am Dienstag gab der britische Sender ITV überraschend bekannt, dass Piers Morgan (55) von seiner Verpflichtung bei «Good Morning Britain» zurücktritt . Dies, nachdem der langjährige Moderator und Talkshow-Host am Montag und Dienstag in der Nachrichtensendung mit kontroversen Aussagen über Herzogin Meghan (39) auf sich aufmerksam machte.

«Habe mich wegen Piers Morgans Lügen und Hass fast umgebracht»

Währenddessen reagieren aktuell zahlreiche Prominente auf den abrupten Abgang Morgans. So schreibt unter anderem Schauspielerin Jameela Jamil (35) auf Twitter, dass sie über die Kündigung des Moderators froh ist. Die «The Good Place»-Darstellerin geriet in der Vergangenheit mehrfach mit Morgan aneinander. «Ich habe mich vor einem Jahr wegen Piers Morgans Lügen und Hass fast umgebracht», so Jamil.

«Ich glaube ihr immer noch nicht»

Am Montag gab Piers Morgan in «Good Morning Britain» an, dass er Meghan «kein Wort» von dem, was sie im am Sonntag ausgestrahlten Interview mit Oprah Winfrey erzählt, glaubt. Auch nach seinem Abgang hält er weiter an diesem Statement fest. «Ich hatte Zeit, über meine Meinung nachzudenken und ich glaube ihr immer noch nicht», schreibt er am Mittwochmorgen auf Twitter.