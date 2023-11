Meghan Fox erlitt Fehlgeburt: Sie erwartete ein Baby mit Machine Gun Kelly

1 / 4 Megan Fox und Machine Gun Kelly mussten eine Fehlgeburt verarbeiten. Imago/ZUMA Wire Megan Fox hat in ihrem Gedichtband «Pretty Boys are Poisonous» unter anderem über eine Ultraschalluntersuchung eines kleinen Mädchens geschrieben. Instagram/meganfox Von 2010 bis 2021 war sie mit dem 50-jährigen Brian Austin Green verheiratet, mit dem sie bereits drei Söhne hat. Getty Images via AFP

Darum gehts Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) mussten eine Fehlgeburt durchmachen.

Darüber schrieb die Schauspielerin in ihrem neu veröffentlichten Gedichtband.

Da sowohl Fox als auch MGK bereits mit anderen Partnern Kindern haben, sei es für die beiden umso schwieriger gewesen, mit der Fehlgeburt umzugehen.

Megan Fox (37) hat einen traurigen Schicksalsschlag mit der Öffentlichkeit geteilt: Sie und Machine Gun Kelly (33) haben vor einiger Zeit ein gemeinsames Baby verloren. In ihrer neu veröffentlichten Gedichtsammlung «Pretty Boys Are Poisonous» schreibt die Schauspielerin in zwei Gedichten über ihre Fehlgeburt.

«So etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt», erzählte sie während ihres Auftritts bei «Good Morning America» am Dienstag. Mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (50) habe sie bereits drei Kinder. Für sie und Machine Gun Kelly sei es deshalb «sehr schwierig» gewesen und «es hat uns gemeinsam und getrennt auf eine sehr wilde Reise geschickt», so Fox.

In den Gedichten schreibt Fox unter anderem über eine Ultraschalluntersuchung eines kleinen Mädchens im Alter von zehn Wochen. An einer anderen Stelle heisst es: «Ich möchte deine Hand halten, dein Lachen hören. [...] Aber jetzt muss ich mich verabschieden.» In einer weiteren Zeile geht es darum, sich vorzustellen, wie man das Baby hält, «während man dich aus meinem Inneren reisst».

Machine Gun Kelly deutete Fehlgeburt bei BMAs an

Machine Gun Kelly hatte im vergangenen Mai bei den Billboard Music Awards bereits angedeutet, dass seine Verlobte eine Fehlgeburt hatte. Auf der Bühne widmete er seinen Song «Twin Flame» Fox und sagte: «Und das ist für unser ungeborenes Baby.»

Im Sommer 2020 hatte Fox kurz nach der Trennung von ihrem Ex-Mann, Brian Austin Green, die Beziehung mit Musiker Machine Gun Kelly öffentlich gemacht. Ihre Verlobung gaben sie rund eineinhalb Jahre später, im Januar 2022, bekannt. Aus ihrer Beziehung mit Green hat Fox drei Söhne. Machine Gun Kelly, bürgerlich Colson Baker, ist Vater einer Tochter.

Die Veröffentlichung ihres Buches hatte Fox Anfang August auf ihrem Instagram-Account angekündigt. Darin geht es neben der Fehlgeburt um Männer und Geheimnisse. Geschrieben habe sie es, um sich «von der Last ihrer Sünden» zu befreien.

