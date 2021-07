Meghan Fox wehrt sich gegen Kritik an ihre Beziehung zu Machine Gun Kelly

«Das ist so lächerlich, dass Frauen so behandelt werden», findet die Schauspielerin.

«Die Tatsache, dass er vier Jahre jünger ist als ich und die Leute so tun wollen, als würde ich mit einem jüngeren Mann ausgehen. Er ist 31, und ich bin 35. Zugegeben, er hat sein ganzes Leben so gelebt, als wäre er 19, aber er ist nicht 19», ärgert sich die Schauspielerin.

Megan und Kelly haben sich im Mai 2020 am Set des Films «Midnight in the Switchgrass» kennengelernt. Im Juli darauf hat Megan die Beziehung auf Instagram offiziell gemacht. Zuvor trat sie in Kellys Musikvideo zu «Bloody Valentine» auf, was damals schon Gerüchte schürte.