Vorwürfe gegen Royals

Meghan fühlte sich von Königsfamilie nicht geschützt

Herzogin Meghan geht derzeit gegen eine britische Zeitung vor. Nun sind neue Infos aus den Gerichtsdokumenten publik geworden. Demnach durfte sich Meghan nicht gegen die Presse verteidigen.

Die Herzogin steht in einem Gerichtsverfahren gegen die «Mail on Sunday», die einen privaten Brief an ihren Vater veröffentlicht hatte.

Herzogin Meghan (38) steht in einem Gerichtsverfahren gegen die «Mail on Sunday»: Die britische Zeitung hatte einen handgeschriebenen Brief, den sie ihrem Vater im August 2018 geschickt hatte, veröffentlicht. Die Frau von Prinz Harry (35) verklagte den Verlag daraufhin unter anderem wegen Urheberrechtsverletzung und Verletzung der Privatsphäre.

Meghan gibt fünf Namen preis

In den Papieren geht es auch um einen Artikel des «People»-Magazins, in dem fünf Freundinnen von Meghan deren Vater kritisieren. Man habe Meghans Brief an Thomas Markle (75) erst nach besagtem Artikel veröffentlicht, so die «DailyMail» .