Herzogin Meghan gab selbst Informationen an «Finding Freedom»-Autoren weiter

Darum gehts In «Finding Freedom» geht es um die Anfänge und das Leben von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37).

Stets bestritten die Sussexes, bei der Biografie mitgearbeitet zu haben.

Nun stellt sich allerdings heraus, Meghan hat Informationen an die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand weitergegeben. Das verriet ihr ehemaliger Pressesekretär in einer Erklärung vor Gericht.

Meghan selbst gab ebenfalls eine Stellung ab.

Am 11. August 2020 erschien eines der meistdiskutierten Bücher in den Läden, im Sommer diesen Jahres folgte die Neuauflage mit aktualisierten Informationen: In der Biografie «Finding Freedom» werden die Anfänge, das Leben und der Megxit von Herzogin Meghan und Prinz Harry bis ins kleinste Detail beleuchtet. Die Sussexes selbst hatten mit dem Buch allerdings nichts zu tun, behaupteten sie zumindest stets energisch. Eine Lüge, wie sich jetzt herausstellt.

In einem Gerichtsverfahren in London hat die Herzogin dem «Guardian» und der BBC zufolge zugegeben, dass ihr ehemaliger Pressesekretär mit ihrem Wissen Informationen an die Autoren des Buches weitergegeben hat. Ausschlaggebend dafür war die Aussage von Jason Knauf, der sagte, dass er Omid Scobie und Carolyn Durand Details über das Leben der Sussexes gegeben hat und Meghan ihm für das Treffen sogar mehrere Stichpunkte nannte. «Das Buch wurde mehrmals persönlich und per E-Mail direkt mit der Herzogin besprochen. Der Herzog und die Herzogin haben im Dezember 2018 schriftlich eine konkrete Zusammenarbeit genehmigt», so Knauf.

Meghan entschuldigt sich beim Gericht

In einer schriftlichen Erklärung an den Richter gab Meghan nun zu: «Angesichts der Informationen und Dokumente, die Herr Knauf zur Verfügung gestellt hat, akzeptiere ich, dass Herr Knauf den Autoren des Buches einige Informationen gab und, dass er dies mit meinem Wissen tat.» Der «Umfang der Informationen, die er weitergegeben hat» seien ihr zwar nicht bekannt, sie entschuldige sich aber für die Irreführung des Gerichts. «Ich habe vergessen, dass ich Mails mit Knauf über das nicht autorisierte Buch ausgetauscht habe», so die 40-Jährige.

Auch Prinz Harry kommt bei dem Statement des Pressesekretärs nicht gut weg. Darin berief er sich nämlich auf Mails, in denen besprochen wurde, die Beteiligung an dem Buch geheim zu halten. Harry habe demnach geschrieben: «Wir müssen sagen können, dass wir nichts damit zu tun hatten.» Der Grund hinter der Aussage des 37-Jährigen: Mitgliedern der Königsfamilie ist es nicht gestattet, eine Biografie offiziell zu autorisieren.

Grund für die Anhörung ist Meghans Brief an ihren Vater

Erst im September 2020 bestanden Meghans Anwälte gegenüber dem Gericht darauf, «weder die Herzogin noch ihr Ehemann kooperieren mit den Autoren, um ihre Version der Ereignisse zu veröffentlichen». Und im November desselben Jahres genehmigte die Herzogin persönlich eine Erklärung, in der sie sagte, sie «weiss nicht, ob und inwieweit das Kommunikationsteam des Palastes an der Bereitstellung von Informationen für das Buch beteiligt war.» Ebenso die beiden Autoren bestritten stets, dass Meghan und Harry einen direkten Beitrag zu der Biografie geleistet haben, es hätte nicht einmal Interviews gegeben.

Der eigentliche Grund für die Anhörung in London ist ein Brief, den Meghan an ihren Vater geschickt hatte. Die «Daily Mail» und die «Mail on Sunday» veröffentlichten Auszüge des Schriftstücks, woraufhin Meghan Klage gegen den Verlag Associated Newspapers wegen Verletzung ihrer Privatsphäre und ihres Urheberrechts einreichte. Meghan wurde recht gegeben, doch der Verlag legte Berufung ein.