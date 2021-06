Und der 30-sekündige Clip hat es in sich. Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67) will von Meghan wissen, was sie glaube, dass der Palast über sie denke, dass sie ihre Sicht der Dinge nun öffentlich darlege. Die Herzogin antwortet: «Ich weiss nicht, wie sie erwarten können, dass wir nach all dieser Zeit immer noch schweigen, wenn die Firma eine aktive Rolle im Aufrechterhalten von Unwahrheiten gegen uns spielt.» Mit «der Firma» meint sie das Königshaus.