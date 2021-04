Meghan Markle hat vor Prinz Philipps Beerdigung mit Queen Elizabeth telefoniert

So hat die 39-Jährige die Beerdigung von Prinz Philip zuhause in Montecito, Kalifornien, via TV verfolgt. Dennoch soll die 39-Jährige in engem Kontakt mit den Royals gewesen sein. Wie «People» berichtet, habe Meghan sich mit ihrer Schwieger-Grossmutter Queen Elizabeth II. (94) in den Tagen vor Philips Beisetzung am Telefon ausgetauscht. Auch Archie (1) habe kurz mit seiner Urgrossmutter gesprochen – höchstwahrscheinlich via Videocall: Wie Harry im Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67) berichtete, zoomten die Sussexes regelmässig mit Prinz Philip und Queen Elizabeth.