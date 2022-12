Meghan Markle spottet in Doku über erstes Treffen mit Queen

Harry «Not Amused» : Herzogin Meghan sorgt mit Queen-Spott für Entsetzen

Die Royal Family hat nach Berichten britischer Boulevardzeitungen betrübt auf die ersten Folgen der Netflix-Doku von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan reagiert. Die königliche Familie sei «in einem Zustand der Traurigkeit» , schrieb die «Sun» in der Nacht zum Freitag. Es gebe keinen Weg zurück in den inneren Zirkel, zitierte das Blatt Palast-Insider. Der «Mirror» schrieb, Harrys älterer Bruder Prinz William sei «stocksauer».

Rote Köpfe wegen Spott um erstes Treffen mit der Queen

«Es war surreal», erinnert sich Meghan in der Doku. Harry habe ihr erst kurz vor dem Treffen davon erzählt. Sie seien auf dem Weg zum Mittagessen gewesen und er habe ihr gesagt, dass seine Grossmutter zu ihnen kommen werde. «Dann fragte er: ‹Du weisst, wie man einen Knicks macht, oder?› Ich dachte, das wäre ein Witz.» Da habe sie begriffen, so Meghan weiter, «dass das eine grosse Sache ist. Für uns in Amerika hat das was von einem mittelalterlichen Bühnenstück. So wars auch …» Schliesslich scherzt die ehemalige Schauspielerin über das Zusammentreffen und ahmt einen übertriebenen Knicks nach.