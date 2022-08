Erster Gast : Meghan Markle startet Podcast mit Serena Williams

In der zwölfteiligen Podcast-Reihe «Archetypes» will sich die Frau des britischen Prinzen Harry mit der Frage befassen, wie Frauen «über Generationen in Schubladen gesteckt wurden».

Mit Tennis-Superstar Serena Williams als erstem Gast hat Meghan Markle ihren mit Spannung erwarteten Podcast gestartet. Die Ehefrau des britischen Prinzen Harry und die Weltklasse-Tennisspielerin sprachen in der am Dienstag veröffentlichten ersten Folge des Podcasts «Archetypes» über Ehrgeiz – und wie der Charakterzug bei Frauen und Männern unterschiedlich wahrgenommen wird.

Zwölfteilige Podcast-Reihe

In der zwölfteiligen Podcast-Reihe «Archetypes» (deutsch: Archetypen) will sich Markle nach eigenen Worten mit der Frage befassen, wie Frauen «über Generationen in Schubladen gesteckt wurden». Sie wolle die Frage aufwerfen, woher solche Rollenbilder stammen, wie sie sich so lange behaupten konnten – «und am wichtigsten, wie wir sie hinter uns lassen können».