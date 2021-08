An ihrem 40. Geburtstag - Meghan meldet sich überraschend mit einer Videobotschaft

Die Herzogin von Sussex gewährt anlässlich ihres Geburtstags einen kleinen Blick in ihr Leben in Kalifornien. Und kündigt ein neues wohltätiges Projekt an.

1 / 9 Entspannt und glücklich strahlt Meghan in einem Video, das am Mittwoch auf der Website der Archewell-Stiftung veröffentlicht wurde, in die Kamera. Screenshot Archewell Aufgenommen wurde der kurze Clip zu Hause bei Meghan und Harry (36) in Montecito, Kalifornien. Beagle Bogart scheinen die Dreharbeiten wenig interessiert zu haben. Screenshot Archewell Im Video führt Meghan eine Konversation mit Schauspielerin Melissa McCarthy (50). Royal-gerecht hat sie sich in Schale geschmissen. Screenshot Archewell

Darum gehts Herzogin Meghan wird am Mittwoch 40 Jahre alt.

Das nimmt sie zum Anlass, sich erstmals seit der Geburt ihrer Tochter vor zwei Monaten öffentlich zu zeigen.

In einer Videobotschaft gibt Meghan die Lancierung ihres neuen wohltätigen Projekts «40x40» bekannt.

Zu ihrem 40. Geburtstag hat Herzogin Meghan am Mittwoch auf der Website der Stiftung Archewell, die sie gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (36) führt, überraschend eine Videobotschaft veröffentlicht. Gemeinsam mit Schauspielerin und Komikerin Melissa McCarthy (50) spricht sie darin über Partypläne, ein mögliches Tattoo und ein neues wohltätiges Projekt.

Im Video sitzt Meghan, die vor zwei Monaten zum zweiten Mal Mutter wurde, gut gelaunt mit einer Tasse Tee am Tisch und führt am Laptop einen Video-Call mit Melissa. «Es ist mein 40. Geburtstag und ich habe eine Idee», spricht Meghan in die Webcam. Melissa glaubt zu wissen, worauf die Herzogin von Sussex hinaus will: «Eine Yacht-Party! Wer ist bereit für eine Yacht-Party?!» Doch Meghan schüttelt lachend den Kopf – nein, eine Yacht-Party muss es für sie nicht sein.

Meghan lanciert «40x40»

Der Zweck des Videos ist es vielmehr, ein neues Projekt anzukündigen, welches sich Meghan ausgedacht hat. «Weil ich 40 Jahre alt werde, habe ich 40 Freundinnen und Freunde gebeten, 40 Minuten ihrer Zeit zu spenden», so die gebürtige US-Amerikanerin. Die 40 Minuten sollen genutzt werden, um eine Frau zu unterstützen, die den Weg zurück ins Arbeitsleben finden will. Meghan weist darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pandemie alleine in den USA über zwei Millionen Frauen ihren Job verloren haben.

«Zeit gehört zu unseren grössten und essentiellsten Geschenken», heisst es im Begleittext zum Video. Betitelt hat Meghan ihr Projekt passenderweise «40x40». Welche 40 Freunde sie um Hilfe gebeten hat, verrät Meghan im Video nicht. Aber zumindest Melissa ist bereits am Start. «40 mal 40 mal 40 mal 40 sage ich Ja dazu!»

Harry jongliert im Hintergrund

Das Beste-Freunde-Tattoo, das die Komikerin Meghan scherzhaft als Geburtstagsaktion vorschlägt, muss also leider noch ein wenig warten. «Ich habe leider schon ein ziemlich ähnliches Motiv quer über meinen Rücken», lacht Meghan. «Vielleicht sparen wir uns das für meinen 50. Geburtstag auf», sagt die Herzogin, die im Video im legeren weissen Outfit und braunen High Heels zu sehen ist.

Aufgenommen wurde der Clip laut der britischen Zeitung «Daily Mail» im Büro im Zuhause der Sussexes in Montecito, Kalifornien. Im gleichen Raum wurde bereits die Mental-Health-Serie, die Harry zusammen mit Moderatorin Oprah Winfrey (67) für Apple TV gemacht hat, aufgezeichnet.

Der Herzog von Sussex hat in Meghans Video sogar einen kleinen Auftritt: Er jongliert draussen vor dem Fenster mit Bällen und bringt die beiden Frauen so zum Lachen. Während der Rest der britischen Königsfamilie Meghan am Mittwoch via Social Media gratuliert hat, warten Fans aktuell noch auf ein öffentliches Statement von Harry zum Geburtstag seiner Frau.

