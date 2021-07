Herzogin Meghan produziert Familienserie für Netflix

Mit dem Streaming-Dienst arbeitet Meghan derzeit an einer animierten Familienserie, wie die Archewell Stiftung auf ihrer Website mitteilt. In der Produktion mit dem Arbeitstitel «Pearl» geht es um die Abenteuer eines zwölfjährigen Mädchens, das auf seinem Weg von historisch wichtigen Frauen geprägt wird.

«Wie viele Mädchen in ihrem Alter ist unsere Heldin Pearl auf einer Reise der Selbstfindung, während sie versucht, die täglichen Herausforderungen des Lebens zu meistern», schreibt Meghan in einem offiziellen Statement. Sie freue sich, dass «Archewell Productions in Zusammenarbeit mit Netflix und den unglaublichen Produzentinnen und Produzenten aussergewöhnliche Frauen im Laufe der Geschichte feiert».

David Furnish und Meghan teilen «grosse Leidenschaft»

Bei der Serie fungiert die Herzogin nicht nur als Schöpferin, sondern auch als Executive Producerin. Unterstützung erhält sie von Carolyn Soper («Sherlock Gnomes»), Liz Garbus («I’ll Be Gone in the Dark»), Dan Cogan («The Apollo»), Amandy Rynda und David Furnish («Rocketman»), dem Ehemann von Sänger Elton John. «David Furnish und ich waren voller Vorfreude, diese besondere Serie zum Leben zu erwecken, und ich freue mich, dass wir sie heute ankündigen können», so Meghan weiter.