Teilweise gescheitert

Herber Rückschlag für Meghans Klage

Ein Richter gab der Boulevardzeitung «Mail on Sunday» recht. Er liess einen Teil der Vorwürfe Meghans nicht zu.

Herzogin Meghan (38) ist mit ihrer Klage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung «Mail on Sunday» teilweise gescheitert. Das geht aus dem Urteil zu einer Voranhörung des Londoner High Courts hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Der Verlag hatte beantragt, einen Teil der Vorwürfe nicht zum Hauptverfahren zuzulassen. Diesem Antrag gab der Richter nun statt.

Anlass für die Klage war die Teilveröffentlichung eines handgeschriebenen Briefs, den Meghan an ihren Vater, Thomas Markle, geschickt hatte. Mit ihm liegt sie seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (35) vor zwei Jahren im Clinch. Der 75-Jährige hatte den Brief an die «Mail on Sunday» weitergegeben. Meghan sieht sich durch die Veröffentlichung in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt.