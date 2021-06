Exklusives Radiointerview - Meghan spricht erstmals über ihr neues Kinderbuch

Die 39-Jährige veröffentlichte am 8. Juni ihr erstes Kinderbuch.

Am Sonntagnachmittag wurde Herzogin Meghans einziges Interview zu ihrem neuen Kinderbuch «The Bench» (»Die Bank») ausgestrahlt. In einem Gespräch in der Show «Weekend Edition» des US-Radiosenders NPR, plauderte die 39-Jährige über das Werk, das von dem speziellen Band zwischen einem Vater und seinem Sohn handelt – und zwar aus der Sicht einer Mutter.