Erster TV-Auftritt seit Oprah - Meghan spricht über die Zukunft ihrer Tochter

Die 39-Jährige widmet sich in ihrer flammenden Rede der gerechten Verteilung von Covid-Impfstoffen, der Unterstützung von Frauen – insbesondere Women of Color – und spricht über ihre noch ungeborene Tochter.

In einem sommerlichen Outfit und mit wachsendem Babybauch zeigt sich Herzogin Meghan in einem Video im Rahmen des «Vax Live»-Benefizkonzerts.

In ihrer Rede macht sich die Ehefrau von Prinz Harry für Women of Color stark und spricht über ihre Tochter, die in wenigen Wochen zur Welt kommt.

Beim «Global Citizen VAX Live: The Concert to Reunite the World» wurde die 39-Jährige per Video zugeschalten.

Nach dem brisanten Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey Anfang März hatte sich Herzogin Meghan weitestgehend zurückgezogen. Nun zeigte sich die 39-Jährige im Rahmen einer virtuellen Rede für das Benefizkonzert «Global Citizen VAX Live: The Concert to Reunite the World» erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Mit kugelrundem Babybauch und in einem roten Kleid auf einer Bank in ihrem Garten sitzend, wirbt sie für globales Impfen.