Meghan Trainor ist erneut Mutter eines Sohnes geworden

Meghan Trainor und Daryl Sabara sind wieder Eltern geworden. Das Paar freut sich über einen Sohn. Auch der Name ist schon bekannt.

1 / 6 «Endlich Haut-an-Haut-Kontakt», schreibt Meghan Trainer auf Instagram nach der Geburt ihres zweiten Sohnes. Instagram/meghantrainor Es ist bereits das zweite Kind für sie und Ehemann Daryl Sabara. Instagram/meghantrainor Sie teilte eine Reihe von Bildern ihres neugeborenen Sohnes Barry Bruce Trainor. Instagram/meghantrainor

Darum gehts Meghan Trainers Sohn wurde am 1. Juli per Kaiserschnitt zur Welt gebracht.

Es ist das zweite Kind für die US-amerikanische Popsängerin.

Promis gratulieren ihr und Ehemann Daryl Sabara auf Instagram überschwänglich.

Meghan Trainor (29) und Daryl Sabara (31) freuen sich erneut über Nachwuchs. Die Sängerin und der Schauspieler sind am Samstag (1. Juli) Eltern geworden. Es ist das zweite Kind des Paares. Trainor verkündete die freudige Nachricht nun in einem Instagram-Post. Sie teilte eine Reihe von Bildern ihres neugeborenen Sohnes Barry Bruce Trainor.

Dazu schrieb die Sängerin: «Am 1. Juli (unserem 7. Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt willkommen geheissen.» Auch das Geburtsgewicht ihres «grossen Jungen» verriet sie - etwa 3,8 Kilogramm – und dass er per Kaiserschnitt zur Welt kam. «Vielen Dank an alle unglaublichen Ärzte und Krankenschwestern, die sich so toll um uns gekümmert haben», fügte die 29-Jährige hinzu.

Paris Hilton und Mandy Moore gratulieren

In den Kommentaren zu dem Post sammeln sich die Glückwünsche, darunter von Unternehmerin Paris Hilton (42) oder Schauspielerin Chrissy Metz (42), von der es hiess: «Awww, herzlichen Glückwunsch!!!!!». Ihre Schauspielkollegin Mandy Moore (39) schrieb ebenfalls eine süsse Nachricht an die Familie: «Go, Mama!! Und willkommen zur Party, Barry!! Was für ein glücklicher Kerl!!»

Meghan Trainor, die mit Ehemann Sabara bereits Sohn Riley (2) hat, hatte Ende Januar in der «Today»-Show verkündet, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. «Wir haben es geschafft», sagte die Musikerin. Es sei «endlich passiert, und wir sind so aufgeregt».

Im April waren Trainor und Sabara dann in der «Kelly Clarkson Show» zu Gast. In einem kurzen Clip, der in der Sendung von Host Kelly Clarkson (41) eingespielt wurde, verriet Söhnchen Riley, auf welches Geschwisterchen er sich freuen darf. «Es ist ein Junge!», rief er mit hochgestreckten Armen sichtlich begeistert.

Meghan und Daryl seit 2018 verheiratet

Meghan Trainor und Daryl Sabara sind seit Dezember 2018 verheiratet. Im Februar 2021 gaben die beiden die Geburt von Sohn Riley ebenfalls via Instagram bekannt. Zu einem Foto des Kleinen verriet die Sängerin damals, dass das Baby am 8. Februar zur Welt kam. «Wir sind so verliebt. Danke @darylsabara für das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten! Willkommen auf der Welt, Riley!»

Magst du die Musik von Meghan Trainor? Ja, die gibt mir gute Vibes. Kenne ein paar Songs und die finde ich ok. Noch nie von ihr gehört.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.