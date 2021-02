Am Valentinstag haben die Sussexes verkündet, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. «Wir können bestätigen, dass Archie ein grosser Bruder sein wird. Der Duke und die Duchess von Sussex sind überglücklich, dass sie ein zweites Kind erwarten», so eine Sprecherin gegenüber dem US-Magazin «People». Im Mai soll es soweit sein.

Britischen Medien zufolge sei das britische Königshaus äusserst beunruhigt darüber. Das Gespräch könnte schwerwiegende Konsequenzen für das Paar haben. So könnte die Queen ihnen etwa all ihre Schirmherrschaften entziehen.

Laut dem Sender wird Meghan zu Beginn alleine mit Oprah in einem «weitreichenden Interview, das alles abdeckt», über ihren Einstieg in das Royal-Leben, den starken öffentlichen Druck sowie die Ehe, das Muttersein und ihre Charity-Arbeit sprechen. Später stösst auch Prinz Harry dazu und die beiden werden über «ihren Umzug in die USA und ihre zukünftigen Hoffnungen und Träume für ihre wachsende Familie sprechen».