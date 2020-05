Mehrere Drohnenvorfälle

Meghan und Harry sorgen sich um Archies Sicherheit

Nach Gerüchten, dass die zwei bald das Paparazzi-belagerte Los Angeles verlassen könnten, ist nun bekannt geworden, dass die Sussexes in ihrem neuen Zuhause mehrmals von Drohnen belästigt worden sind.

Anfang Woche hat die Royalexpertin Brittani Barger gegenüber «Daily Star» über die Möglichkeit gesprochen, dass Meghan und Harry Los Angeles nach dem Lockdown bereits wieder verlassen und stattdessen nach New York ziehen könnten. Der Umgang mit Prominenten sei dort entspannter. Nun wurde bekannt, dass die Sussexes in ihrer vorübergehenden Hollywoodunterkunft mehrmals von Drohnen belästigt wurden.

Eine namentlich nicht genannte Quelle erzählte «The Daily Beast», dass die dreiköpfige Familie in Los Angeles in einem «unvorstellbaren» Ausmass von der Presse belästigt wird. Auch auf Söhnchen Archie wird keine Rücksicht genommen: «Stell dir vor, dass Drohnen sechs Meter über deinem Kopf schwirren, während du mit deinem Sohn spielst – wie würde sich das wohl anfühlen?», so die Quelle, die mit dem Paar befreundet ist.