«Thoroughly Modern Royals»

Meghan und Harry veröffentlichen Biografie

Auf 320 Seiten sollen die vergangenen Jahre aus der Sicht von Meghan und Harry erzählt werden. Das Königshaus ist nicht erfreut übers neuste Sussex-Projekt.

Seit der Rücktritt von Meghan (38) und Harry (35) Anfang April in Kraft getreten ist, hat sich im Leben des Paars einiges getan. Ein Auftrag für Meghan als Synchronsprecherin hier, ein gemeinsames Corona-Charity-Projekt da – die früheren hochrangigen Mitglieder der britischen Königsfamilie waren in den letzten Wochen nicht untätig. Nun folgt der nächste Coup: ein Buch.

Wie die «Mail on Sunday» berichtet, arbeiten Meghan und Harry zusammen mit zwei Journalisten an einer Biografie. Demnach hat das Paar den beiden Royal-Experten Omid Scobie und Carolyn Durand ein ausführliches Interview gegeben, woraus nun aktuell ein 320-seitiges Buch entsteht. Laut der britischen Sonntagszeitung trage das Werk den Arbeitstitel «Thoroughly Modern Royals: The Real World of Harry and Meghan».