Okay, halt dich fest: In eineinhalb Wochen jährt sich Herzogin Meghans (39) und Prinz Harrys (36) Rücktritt als ranghohe Royals zum ersten Mal – sie verkündeten ihren Megxit am 8. Januar 2020. Trotz der Pandemie samt Lockdown und lang anhaltenden Frontalangriffen auf den guten Geschmack (looking at you, «365 Days») ist dieses Jahr irgendwie an uns vorbeigerast.