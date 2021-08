Neuauflage von «Finding Freedom» - Meghan und Harry wollten Person im Rassismus-Streit nennen

Das Interview war für Meghan «befreiend»

Gemäss « Page Six » finden die Autoren des Buches die Verschwiegenheit des Paares fragwürdig. «Sie scheinen das Gefühl zu haben, dass sich das Problem in Luft auflöst, wenn es ignoriert wird, aber inzwischen hätten sie wissen müssen, dass das so nicht funktioniert», zitiert das Magazin Scobie und Durand. Meghan soll das Interview aber als «kathartisch» und «befreiend» empfunden haben.

Diese Punkte sollen im Buch thematisiert werden

Beerdigung Prinz Philip

Am 17. April fand auf Schloss Windsor das Begräbnis von Prinz Philip statt. Prinz Harry reiste dafür aus seiner Wahlheimat Los Angeles an, seine Frau hingegen nicht. Da Herzogin Meghan zu diesem Zeitpunkt bereits hochschwanger mit Töchterchen Lilibet war, rieten ihr die Ärztinnen und Ärzte von der Reise nach Grossbritannien ab. So lautete zumindest die offizielle Begründung. Die Mitglieder der Königsfamilie sollen laut der zitierten Passage in der «Daily Mail» jedoch «im Stillen erfreut» gewesen sein, dass die 40-Jährige nicht kommen konnte. Die Royals hätten keine Lust auf «einen Zirkus» gehabt, der um ihre Person stattgefunden hätte.