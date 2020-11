«Widerlicher PR-Stunt»Meghan und Harrys Friedhofbesuch stösst auf heftige Kritik

Während die Royal-Familie in London gefallener Soldaten gedachte, inszenierten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren eigenen Remembrance Day in Los Angeles – inklusive Fotografen.

1 / 9 Herzogin Meghan und Prinz Harry gedenken der Kriegsopfer: Statt in seiner Heimat Grossbritannien begingen sie den traditionellen Remembrance Day in Los Angeles. Lee Morgan/The Duke and Duchess of Sussex Das Sussex-Paar legte auf einem Friedhof Blumen nieder. Lee Morgan/The Duke and Duchess of Sussex Harry bat seine Familie, einen Kranz in seinem Namen am Kriegsdenkmal in London anzubringen – die Anfrage wurde abgelehnt. Lee Morgan/The Duke and Duchess of Sussex

Darum gehts Am Sonntag beging die britische Königsfamilie ihren traditionellen Remembrance Day in London.

Prinz Harry bat, in seinem Namen einen Kranz niederzulegen. Seine Anfrage wurde jedoch abgelehnt.

Stattdessen hielt er mit Herzogin Meghan einen eigenen Gedenktag in Los Angeles ab.

Das fliegt dem Sussex-Paar nun um die Ohren.

Im Kalender der britischen Royals ist er einer der wichtigsten Termine im Jahr: der Remembrance Sunday im November zu Ehren gefallener Soldaten und Zivilisten. Heuer war der Gedenktag gleich doppelt speziell. Wegen der Corona-Pandemie zeigten sich die Mitglieder der Königsfamilie zum ersten Mal seit Monaten wieder vereint in der Öffentlichkeit.

Nur einer fehlte: Prinz Harry (36), der seit dem Megxit mit seiner Familie in Kalifornien lebt. Aber auch wenn er und seine Frau Herzogin Meghan (39) inzwischen nicht mehr offiziell zu den hochrangigen Royal-Mitgliedern zählen, so wollten sie dennoch an der Tradition festhalten.

Kein Kranz für Prinz Harry

Laut Medienberichten sollen die Sussexes die in England lebenden Royal-Mitglieder gebeten haben, am Denkmal einen Kranz in ihrem Namen hinzulegen. Die Organisatoren des Events hätten gar schon einen zusätzlichen Kranz bereit gehabt. Allerdings hätten die Verantwortlichen am Ende entschieden, das abwesende Herzogenpaar nicht zu vertreten.

Das sei nicht die Entscheidung der Queen gewesen, will «The Times» wissen. Der Antrag sei abgelehnt worden, weil Harry «die Monarchie nicht mehr vertritt». Die Königin selbst habe von der Bitte ihres Enkels nichts gewusst.

Trotzdem soll der Entschluss Prinz Harry verletzt haben: «Harry versteht, dass er nicht mehr die gleich formale Rolle in der Familie hat wie früher», so ein Insider gegenüber People.com, «aber er war traurig und enttäuscht über die Entscheidung.»

Viel Kritik aus der Heimat

Vielleicht deshalb haben die Sussexes beschlossen, ihren ganz eigenen Gedenktag fernab von London abzuhalten: Am Sonntag (Ortszeit) besuchten Harry und Meghan in Los Angeles einen Friedhof und legten Blumen nieder. Mit dabei war auch ihr Fotograf des Vertrauens, der die Medien am Montag mit Bildmaterial versorgte.

Das fliegt dem Paar nun heftig um die Ohren: Piers Morgan (55), britischer Reporter und einer der schärfsten Kritiker von Harry und Meghan, verurteilte den Alleingang in einer Diskussionsrunde bei «Good Morning Britain» als «widerlichen PR-Stunt».

Auf Twitter legte Morgan nach: «Einfach unverschämt, den Remembrance-Sonntag als PR-Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, den echten Royals die Headlines in der Heimat zu stehlen.» Zahlreiche Twitter-Userinnen und -User unterstützen ihn: Die Sussexes hätten privat und still gedenken können, so der Tenor.

Noch grösserer Shitstorm ohne Bilder?

Auch Royal-Journalist Richard Palmer findet: «Warum müssen sie einen PR-Fotografen engagieren und ihren ‹privaten› Erinnerungsakt veröffentlichen?»

Journalistin Dionne Grant gibt derweil zu bedenken, dass eine Aktion im Stillen wohl für noch mehr Aufregung gesorgt hätte: «Die Königsfamilie hat für Harry keinen Kranz niedergelegt. Er und Meghan legten einen in L.A. nieder. Wenn sie anlässlich des Gedenktages keine Bilder gepostet hätten, hätten die Medien daraus eine Geschichte gemacht.»