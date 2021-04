Brisantes Interview - Harry und Meghans Offenheit überraschte selbst Oprah

In ihrem Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) legten Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) so einige brisante Themen offen . Insbesondere Meghans Suizidgedanken und Rassismusvorwürfe gegenüber dem britischen Königshaus, die überraschend offen thematisiert wurden, sorgten für Interesse und Verwunderung.

Nun – rund eineinhalb Monate nach der Ausstrahlung der Sondersendung – spricht erstmals Oprah selbst über ihr geschichtsträchtiges Interview. Und sie gibt zu: Selbst sie hatte nicht mit dieser Offenherzigkeit gerechnet. «Ich war überrascht. Ich dachte mir währenddessen nur: ‹Wirklich? So weit wollt ihr gehen? Ja, ihr geht offenbar so weit.›», so die US-Moderatorin in einem Interview mit dem Teleshoppingkanal Talkshoplive.