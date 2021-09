Am Donnerstag starteten die Sussexes ihre dreitägige Tour in New York. Von ihren Kids fehlte jede Spur, dafür zog die Herzogin mit ihrem Look und Schmuck alle Blick auf sich.



Auftritt in New York : Meghan, warum trägst du bei 27 Grad einen Rollkragenpulli?

1 / 5 Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (36) zeigen sich erstmals seit längerer Zeit wieder gemeinsam bei einem Termin. imago images/ZUMA Wire Das Paar ist derzeit auf einer dreitägigen Tour in New York unterwegs. Auffällig: Meghans Kleiderwahl. imago images/Future Image Während die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul in einem luftig pinken Kleid zum Treffen kam, entschied sich Meghan für einen Rollkragen-Pullover und einen Wollmantel – und das bei 27 Grad. imago images/Pacific Press Agency

Darum gehts Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (40) sind gerade auf New-York-City-Tour.

Drei Tage wird das Paar im Big Apple Termine wahrnehmen.

Es ist ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit letztem Herbst.

Und dabei fielen einige Sachen auf.

Vor mehr als 18 Monaten haben Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (40) zwar ihren Rücktritt als Senior Royals des britischen Königshauses bekannt gegeben, doch New York hat für die beiden dennoch den royalen Teppich ausgerollt. Mit 14 Minuten Verspätung starteten die Sussexes gemäss «Daily Mail» den Auftakt zu ihrer dreitägigen Tour im Big Apple. Es ist der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit November 2020.

Am ersten Tag trafen sich die beiden mit dem New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio (60) und der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul (63) auf der Aussichtsplattform des Wolkenkratzers One World Trade Center, die sich zwischen dem 100. und 102. Stockwerk befindet. Harry und Meghan wollten mit ihrem Besuch den Opfern des 11. September 2001 Tribut zollen. Anschliessend besuchten sie die Gedenkstätte für die Opfer des Terroranschlags.

Archie und Lilibet blieben in Kalifornien

Ebenso auf der Agenda des Paares: das Global Citizen Live-Konzert im Central Park am Samstag. In Manhattan werden Künstlerinnen und Künstler, wie unter anderem Coldplay, Lizzo (33), Ed Sheeran (30), Elton John (74) und Jennifer Lopez (52) auftreten. Und was haben die Sussexes dort zu suchen? Sie wollen auf die Forderung von Global Citizen aufmerksam machen, dass die G7-Ländergruppe und die EU mindestens eine Milliarde Dosen der Corona-Impfstoffe an Entwicklungsländer verteilen. Das Musik-Event ist Teil einer 24-Stunden-Übertragung aus Städten in der ganzen Welt.

Ihre beiden Kinder, Archie (2) und Lilibet (3 Monate) haben der Herzog und die Herzogin nicht mit nach New York genommen, wie britische Medien unisono berichten. Die Kleinen sollen demnach zuhause in Montecito geblieben sein und werden höchstwahrscheinlich von Meghans Mutter Doria (65) betreut. Für Meghan ist es das erste Mal seit der Geburt ihrer Tochter, dass sie mehrere Tage getrennt von ihr ist. Somit dürfte die Reise ihr Comeback aus der Babypause sein – und da waren natürlich alle Augen auf die 40-Jährige gerichtet.

Ein kleiner Ring für 60’000 Franken?

Für ihren Auftritt in New York griff die Herzogin ganz tief in ihr Schmuckkästchen. Accessoires im Wert von umgerechnet rund 300’000 Franken soll sie getragen haben. Diskussionen löste vor allem ein Ring an ihrem kleinen Finger aus, den sie bereits im vergangenen Herbst trug. Die Diamanten des Mini-Klunkers sollen nämlich von einem geheimen Spender aus dem Nahen Osten stammen. Der angebliche Wert: umgerechnet rund 60’000 Franken. Erst dementierten Harry und Meghan die Gerüchte, nahmen ihr Dementi gemäss der «Daily Mail» dann aber wieder zurück.

Erst kürzlich hiess es in zahlreichen US-Medien, dass der Ring tatsächlich aus Diamanten aus dem Nahen Osten hergestellt wurde. Eigentlich seien diese aber ein Geschenk an Harry gewesen, das Paar liess daraufhin von Juwelierin Lorraine Schwartz Ohrringe und eben jenen Ring anfertigen.

27 Grad – und Meghan trägt Wollmantel und Rollkragen

War es für die Herzogin, die im sonnigen Los Angeles wohnt, etwa zu kalt in New York? Bei sommerlichen 27 Grad trug sie nämlich einen schwarzen Rollkragenpullover und einen gleichfarbigen Wollmantel. Ein eleganter Herbstlook, der Meghan bei den Temperaturen sicher ins Schwitzen brachte.

Für einen weiteren Termin gabs einen Outfitwechsel. Von einer Hose wechselte die Zweifach-Mami in einen dunklen Rock. Dazu kombiniert die 40-Jährige – eh klar – einen Rollkragenpullover. Ebenso auf den Wollmantel wollte die Herzogin nicht verzichten, dieses Mal aber in der Farbe Beige. Die Temperatur blieb übrigens konstant sommerlich.

Persönlicher Fotograf

Dass Harry und Meghan nicht gut auf die Medien zu sprechen sind – also mehrheitlich auf die britischen – ist bekannt. Daher haben sie einfach ihren persönlichen Fotografen Matt Sayles aus Los Angeles, der bereits mit ihnen zusammengearbeitet hat, mitgebracht, um die Reise zu dokumentieren. Das schreibt die «Daily Mail». Zwei seiner Bilder wurden am Donnerstag bereits von Botschafterin Linda Thomas-Greenfield in den sozialen Medien geteilt.

Cocktails, Freunde und jede Menge Security

Während ihres Aufenthaltes nächtigen der Herzog und die Herzogin im Carlyle Hotel, wo eine Top-Suite umgerechnet über 5’500 Franken pro Nacht kostet. Neben offiziellen Terminen geniesst das Paar auch private Zeit ohne ihre Kids. Bereits am Mittwochabend wurden die beiden zusammen mit zwei Freunden – Meghans Freundin Misha Nonoo (36) und deren Ehemann Mike Hess – und einem grossen Sicherheitsteam in der exklusiven Bemelmans Bar des Hotels gesichtet.

Die Vier sollen laut Augenzeugen Martinis getrunken haben und nach drei Stunden durch eine Hintertür zum Abendessen aufgebrochen sein.