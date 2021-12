Königliche Astrologin sagt, Meghan wird 2022 einige Schockwellen auslösen

Meghan wird am 4. August 41 Jahre alt und ist im Sternzeichen ein Löwe.

Herzogin Meghan könnte auch 2022 einmal mehr mit «ihrer Wahrheit» an die Öffentlichkeit gehen.

Auch für Herzogin Kate blickte sie in die Sterne und sagt familiäre Veränderungen vorraus.

Neues Jahr, neuer Blick in die Sterne.

2021 war für Herzogin Meghan und Prinz Harry ein prägendes Jahr. Nicht nur, dass sie ihr zweites Kind, Töchterchen Lilibet Diana, bekommen haben , die beiden zeigten sich in diversen Fernsehformaten offen wie nie. Insbesondere ihr Interview mit Oprah Winfrey sorgte für Aufruhr , hatte die 40-Jährige darin ja diverse Anschuldigungen gegen das britische Königshaus ausgesprochen.

Und auch im kommenden Jahr könnte Meghan Chancen nutzen, um ihre Meinung öffentlich kundzutun, da ist sich Debbie Frank sicher. Die königliche Astrologin und ehemalige Vertraute von Prinzessin Diana hat nämlich für das britische « Hello »-Magazin einen Blick in die Sterne geworfen und sich das Horoskop von Herzogin Meghan und ihrer Schwägerin, Herzogin Kate (39), genauer angesehen.

Findet Meghan während Jubiläumsfeier ihre Stimme?

«Meghan zieht im Januar Bilanz, wenn ein langwieriger Kampf einen Wendepunkt erreicht. Im März sucht sie nach neuen Unternehmungen, die ihrer Rolle im Leben eine andere Dimension verleihen. Zudem werde sie erneut Dinge aus dem Hut ziehen, die einige Schockwellen erzeugen werden», erklärt Frank. Der «rebellische» Planet Uranus würde die im August-Geborene darauf vorbereiten, «das zu tun, was niemand erwartet».

«Harry durchläuft über mehrere Jahre hinweg immer noch einen grossen inneren Prozess, der unter anderem das Loslassen seines alten Lebens beinhaltet», sagte Frank. «Es ist eine sensible Zeit für ihn als Jungfrau.» Ausserdem fügte sie an: «Die Jubiläumsfeierlichkeiten sind eine Zeit, in der die Kommunikation mit seiner Familie zählt und er sich unbehaglich und ausser Kontrolle fühlt.»