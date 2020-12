1 / 8 In einem neuen TV-Auftritt auf CNN zeigte sich Herzogin Meghan erstmals wieder nach der Trauerbotschaft vergangenen Monat. CNN Die ehemalige Schauspielerin erlitt im Sommer eine Fehlgeburt, wie sie im November in einem emotionalen Essay in der «New York Times» erzählt hat. REUTERS Es wäre das zweite Kind von ihr und Prinz Harry gewesen. REUTERS

Darum gehts Seit Herzogin Meghan im November ihre Fehlgeburt publik gemacht hat, gab sie keine öffentlichen Auftritte mehr – bis jetzt.

Am Sonntag zeigte sie sich auf CNN, um die «stillen Helden» der Covid-19-Pandemie zu ehren.

Viele reagierten negativ auf ihren Auftritt.

Vergangenen Monat offenbarte Herzogin Meghan in einem emotionalen Essay, dass sie im Juni eine Fehlgeburt erlitten hatte. Nun zeigte sie sich erstmals seit der Enthüllung wieder öffentlich vor der Kamera. Am Sonntag überraschte sie Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem unangekündigten Auftritt im Sender CNN.

In einem bereits aufgezeichneten Statement ehrt sie die «stillen Helden» der Covid-19-Pandemie. Sie sitzt dabei vor einer Lavendel-Wiese, ihr lila Make-up ist auf die Blüten abgestimmt. «In einem Jahr, das für alle eine Herausforderung war, bin ich inspiriert von Geschichten des Mitgefühls in unseren Gemeinden», beginnt Meghan ihr Statement. «Im ganzen Land haben Menschen ihre Bedürfnisse zurückgestellt, um zusammenzukommen und das kollektive Wohlergehen der Menschen um sie herum zu unterstützen», so die US-Amerikanerin weiter.

«Damals im März traf die Covid-19-Krise die Welt mit voller Wucht, und über Nacht schien sich alles zu verändern», erinnert sich Meghan zurück. Für viele Familien seien die Auswirkungen der Pandemie katastrophal gewesen, einige hätten sich darum sorgen müssen, wie sie Essen für ihre Familie beschaffen können.

«Wir sahen das Gute in den Menschen»

«Aber im Angesicht dieser verheerenden Realität sahen wir auch die bemerkenswerte Art und Weise, wie Gemeinschaften in schwierigen Zeiten reagieren. Wir sahen das Gute in den Menschen, in unseren Nachbarn und in ganzen Gemeinschaften, die zusammenkamen, um zu sagen, dass sie nicht zusehen würden, wenn andere hungern», so Meghan – die sich damit irgendwie auch selbst lobt.

Sie und Ehemann Prinz Harry sind im April dabei fotografiert worden, wie sie für die Non-Profit-Organisation Project Angel Food Mahlzeiten Risikopatienten nach Hause lieferten.

«Heute Abend feiern wir diese stillen Helden, von denen ich einige kenne, und andere, denen wir aus der Ferne applaudieren. Diese Menschen sind aufgestanden und haben dafür gesorgt, dass die grundlegendsten Bedürfnisse unserer Gemeinschaften erfüllt wurden. Dass die Menschen um sie herum nicht in Isolation leiden mussten», so Meghan abschliessend mit Tränen in den Augen. «Sie haben uns gezeigt, dass wir selbst in den dunkelsten Zeiten, wenn wir zusammenkommen, die Macht haben, andere daran zu erinnern, dass es Hoffnung gibt und dass alles gut wird.»

In den Kommentaren hagelt es Kritik

Die Reaktionen auf Meghans CNN-Auftritt sind wie so häufig gemischt. «Sorry, aber warum sollte irgendjemand ein Interesse an irgendetwas haben, was diese Frau zu sagen hat? Wenn sie nicht den Titel Herzogin von Sussex bekommen hätte, würde sich niemand für sie interessieren», kommentiert ein Twitter-User. «Sie versucht so hart, relevant zu bleiben, nachdem sie den Job gekündigt hat, der sie überhaupt erst relevant gemacht hat», heisst es in einem weiteren Tweet.

Viele kommen der ehemaligen Schauspielerin jedoch auch zur Hilfe. Eine Twitter-Userin schreibt: «Sie ist solch eine Inspiration. Was mich erstaunt, ist ihre Widerstandsfähigkeit angesichts der konstanten Negativität. Sie ist immer noch bemüht, diejenigen zu unterstützen, die es am meisten brauchen. Sie macht einen Unterschied im Leben so vieler Menschen.»

Eine weitere findet: «Gut gesagt, Meghan. Sie sieht strahlend schön aus. Die königliche Familie und die britische Presse betreiben Rufmord gegen sie und Harry – aber sie bleiben stark und verbreiten Liebe. Genau wie Prinzessin Diana. Ein Vermächtnis des Lebens gegen den Hass.»