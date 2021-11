Bei Ellen DeGeneres : Meghan zeigt stolz das neuste Foto von Sohn Archie (2) beim Hühnerfüttern

Am Donnerstag gewährte Meghan intime Einblicke in ihr Familienleben in Montecito. Dazu gehört auch ein Bild ihres zweijährigen Sohnes Archie in gelben Gummistiefelchen im Garten.