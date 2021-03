Am Sonntag erscheint Oprah Winfreys Enthüllungsinterview mit Herzogin Meghan und Prinz Harry. Die Teaser deuten bereits an, worum sich das Gespräch drehen wird.

Einer von zwei Teasern zu Oprahs Enthüllungsinterview mit Meghan und Harry. CBS

Darum gehts Am Sonntag ist es soweit: Das grosse Enthüllungsinterview von Meghan und Harry wird veröffentlicht.

In einem 90-minütigen Gespräch mit Oprah Winfrey werden die zwei Details über die vergangenen Jahre auspacken.

Vorab sind zwei Teaser erschienen.

Am Sonntag strahlt US-Sender CBS das 90-minütige Enthüllungsinterview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) aus, die sich vergangenen Monat nun endgültig aus der Royal Family zurückgezogen haben. Zwei Teaser geben uns einen ersten Blick auf das mit Spannung erwartete Gespräch mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67).

Bei Harry kommt die Vergangenheit hoch

«Meine grösste Sorge war es, dass sich die Geschichte wiederholen könnte», hört man Harry in einem der 30-sekündigen Previews sagen. Damit spricht er Parallelen zwischen Herzogin Meghan und seiner Mutter Lady Diana an, die 1997 im Alter von 36 Jahren nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi ums Leben kam.

«Ich bin einfach nur erleichtert und glücklich, hier zu sitzen und mit meiner Frau an meiner Seite mit dir zu sprechen – denn ich kann mir nicht vorstellen, wie es für sie gewesen sein muss, das damals alleine durchzustehen», führt der Brite in einem zweiten Preview aus.

Meghan sieht unglaublich ernst aus

Während Harry in den beiden Teasern mehrere Sätze von sich gibt, ist von der schwangeren Meghan kein Wort zu hören – obwohl sie in der ersten Interview-Hälfe alleine ohne Harry zu sehen sein wird.

Aus den Blicken der US-Amerikanerin ist jedoch herauszulesen, dass sie vermutlich unangenehme Details preisgeben wird. So wirkt die sonst aufgestellte Herzogin durchgehend unglaublich ernst und nachdenklich, an einer Stelle wirken ihre Augen gar glasig – werden Tränen fliessen?

Die Sussexes reden nichts schön

Die wenigen Sekunden Vorschau deuten an, dass die Sussexes in letzten Jahren wohl durch die Hölle gegangen sind – und das der Welt auch mitteilen wollen. An einer Stelle erwidert Oprah etwa auf eine Antwort von Meghan: «Fast nicht zu überleben – klingt, als wärst du an deine Grenzen gestossen.» Und auch Harry sagt an einer Stelle: «Es war unglaublich hart für uns beide, aber zumindest haben wir noch uns.»

Oprah stellt die wichtigen Fragen

Aufgrund von Oprahs Aussagen in den Teasern ist anzunehmen, dass das Talkshow-Urgestein wohl nicht davor zurückschreckt, brisante Fragen zu stellen. So kündigt sie zu Beginn bereits an, dass es im Gespräch kein Tabuthema geben werde.

Auch fragt sie Meghan in einer Szene gerade heraus: «Hast du geschwiegen oder wurdest du zum Schweigen gebracht?» Mit ihrer direkten Art hat sie scheinbar Erfolgt gehabt. So resümiert sie am Schluss: «Ihr habt einige ziemlich schockierende Dinge gesagt.»