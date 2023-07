Strafverfolgung: Justiz wegen zu vielen Fällen vor dem Kollaps

Die Anzahl an unabgeschlossenen Strafverfahren ist in der Schweiz stark angewachsen.

Gemäss dem Recherchedesk von Tamedia, der Nachfragen durchführte, verzeichneten die kantonalen Staatsanwaltschaften im letzten Jahr 545’546 neue Fälle. Belief sich die Zahl an Pendenzen 2017 noch auf 102’088, waren es 2022 bereits 113’064. In den Kantonen Aargau, Genf und Zürich waren zuletzt jeweils über 10’000 Fälle offen. Mussten Strafverfolger 2021 im Schnitt noch 67 Verfahren abwickeln, waren es 2022 bereits 90.

Wachsendes Konfliktpotenzial

Kriminalfälle bleiben nicht nur offen, weil es an Personal in der Strafverfolgung fehlt. Auch wegen unzureichender Belegschaften in der Gerichtsmedizin, bei den Richtern, den Polizisten und den Gutachtern bleiben Fälle liegen, während die Bevölkerung und das Konfliktpotenzial wachsen. Die Verfahren werden in der Folge länger, die Sanktionen milder – und manche Vergehen bleiben sogar straffrei. Darunter leidet auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Rechtsprechung.