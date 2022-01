Frankreich : Mehr als 100’000 Teilnehmende an landesweiten Corona-Demonstrationen

Am Samstag kam es in ganz Frankreich zu Protesten gegen die Corona-Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron. Vereinzelt kam es zu Ausschreitungen; mehrheitlich verliefen die Demos jedoch friedlich.

Mehr als 100’000 Menschen haben in Frankreich am Samstag gegen die Corona-Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Allein in Paris gingen 18’000 Menschen auf die Strasse, berichtete der Sender «France Info» unter Verweis auf das Innenministerium. Landesweit kam es in zahlreichen Städten zu Protestzügen, die wieder auf deutlich mehr Unterstützung stiessen als in den vergangenen Wochen.