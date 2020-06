Neuer Höchststand

Mehr als 2,5 Millionen Coronavirus-Fälle in den USA gemeldet

Die Zahlen der Covid-19-Fälle erreichen in den Staaten einen neuen Höchststand. Besonders viele Fälle gibt es derzeit in Florida. Der Bundesstaat könnte das nächste US-Epizentrum werden.

Für Freitag meldeten örtliche Behörden mehr als 45'000 bestätigte Neuinfektionen, wie die «New York Times» am Samstag berichtete.

In den USA hatte die Zahl der innerhalb eines Tages neu gemeldeten Infektionen zuletzt einen neuen Höchststand erreicht.

Am Samstag meldete allein der Bundesstaat Florida 9’585 neue Corona-Fälle: Passanten flanieren beim Miami Beach. (26. Juni 2020)

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in den USA hat am Samstag die Marke von 2,5 Millionen überschritten. Dies geht aus den jüngsten Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore vom Samstag (Ortszeit) hervor.