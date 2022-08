Abstimmungen: Mehr als 2 Drittel der Männer wollen Frauen bis 65 arbeiten lassen

Die ersten Umfragewerte zeigen jetzt aber, dass die AHV-Reform, über die die Schweiz am 25. September abstimmt, gute Chancen hat.

In der ersten Welle der Abstimmungsbefragung von 20 Minuten und Tamedia zeigt sich: Vor allem die Männer wollen, dass die Frauen länger arbeiten.

Die Schweiz stimmt am 25. September über die AHV-Reform ab. Nötig für die Reform ist ein Ja zur Erhöhung der Mehrwertsteuer und zur Erhöhung des Rentenalters für Frauen.

Am 25. September stimmt die Schweiz neben der Massentierhaltungsinitiative auch über die zweiteilige AHV-Reform ab. Beim ersten Teil, der Zusatzfinanzierung, geht es um eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Im zweiten Teil um eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen. Die zweiteilige Abstimmung wird nötig, weil linke Kreise und Frauenverbände das Referendum gegen die Erhöhung des Rentenalters ergriffen hatten. Beide Teile müssen angenommen werden, damit die AHV-Reform umgesetzt werden kann.

Männer wollen Rentenalter für Frauen erhöhen

Bei der Zusatzfinanzierung zeichnet sich in der ersten Welle der Abstimmungsbefragung von 20 Minuten und Tamedia ein Ja ab. 58 Prozent sprachen sich Anfang August dafür aus, 38 Prozent dagegen. Für die Erhöhung des Rentenalters sprechen sich aktuell 53 Prozent der Wählerinnen und Wähler aus, 44 Prozent sind dagegen.

Die Vorlage wird von den Frauen und den Wählerinnen und Wählern von Grünen und SP sehr deutlich abgelehnt. In der bürgerlichen Wählerschaft ist die Unterstützung bei der SVP-Basis in der ersten Umfragewelle am tiefsten. Das Ausmass des Geschlechterunterschieds ist bemerkenswert: Nur 36 Prozent der Frauen wollen der Erhöhung des Rentenalters zustimmen, während der Ja-Anteil bei den Männern mit 71 Prozent um 35 Prozentpunkte höher liegt.