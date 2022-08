Unterkünfte am ESAF: Mehr als 2000 Franken pro Nacht – Anbieter verlangen Wucherpreise

Das ESAF ist ein Massenanlass, kein Zweifel. Eigentlich logisch, wittern einige an diesem Wochenende das grosse Business. So zum Beispiel ein Anbieter einer Unterkunft im nahegelegenen Birsfelden, der ein Doppelzimmer sage und schreibe für über 2000 Franken pro Nacht anbietet. Immerhin: Das optionale Frühstück kostet dann «nur» 40 Franken. Ähnlich geht es bei Parkplätzen zu und her: Privatpersonen verlangen teils bis zu 250 Franken für die drei Tage – pro Auto.