European Space Agency (ESA) : Mehr als 22’000 haben sich auf Astronauten-Stelle beworben

Von den tausenden Bewerbenden werden es nur etwas mehr als eine Handvoll bis ins All schaffen. Darunter könnten auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sein.

Mehr als 22’000 Menschen wollen ins All: So viele Bewerbungen gingen bei der europäischen Weltraumagentur Esa für die Astronauten-Ausbildung ein, wie die Esa am Mittwoch in Paris mitteilte. Das Job-Inserat war Ende März aufgeschaltet worden. Bis zum Fristende vergangenen Freitag bewarben sich demnach alleine 5400 Frauen, das ist ein Anteil von 24 Prozent – neun Prozentpunkte mehr als bei der letzten Ausschreibung 2008.