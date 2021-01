«Offen wie ein Scheunentor»

Windows 10 installieren

Was können Betroffene tun? Microsoft empfiehlt Nutzerinnen und Nutzern, auf Windows 10 umzusteigen, um zu vermeiden, dass sie einen Service oder Support benötigen, der in Zukunft nicht mehr verfügbar ist. So kann einerseits das bestehende Windows-7-System auf Windows 10 aktualisieren werden. Andererseits kann auf dem PC eine Neuinstallation vorgenommen werden. In beiden Fällen empfiehlt es sich, die Daten vorher zu sichern.